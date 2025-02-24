https://news.day.az/society/1732656.html В Сумгайыте обнаружено тело мужчины В Сумгайыте обнаружено тело 54-летнего мужчины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, тело Аждара Амияр оглу Шарифова, 1971 года рождения, было найдено в принадлежащем ему частном доме в жилом массиве "Станция Сумгайыт". По факту ведется расследование.
В Сумгайыте обнаружено тело мужчины
В Сумгайыте обнаружено тело 54-летнего мужчины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в его частном доме, расположенном в районе "Станция Сумгайыт", обнаружено тело Аждара Амияр оглы Шарифова, 1971 года рождения.
Начато расследование по данному делу.
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