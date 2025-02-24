https://news.day.az/society/1732656.html

В Сумгайыте обнаружено тело мужчины

В Сумгайыте обнаружено тело 54-летнего мужчины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, тело Аждара Амияр оглу Шарифова, 1971 года рождения, было найдено в принадлежащем ему частном доме в жилом массиве "Станция Сумгайыт". По факту ведется расследование.