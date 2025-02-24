В Сумгайыте обнаружено тело мужчины

В Сумгайыте обнаружено тело 54-летнего мужчины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в его частном доме, расположенном в районе "Станция Сумгайыт", обнаружено тело Аждара Амияр оглы Шарифова, 1971 года рождения.

Начато расследование по данному делу.