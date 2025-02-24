Сколько социальных пособий и Президентских пенсий выплачено в январе?

В январе текущего года Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил социальные выплаты 463 тыс. человек, а ежемесячную Президентскую пенсию - 401 тыс. человек.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью министерства, за этот период на социальные выплаты было потрачено 92 млн манатов, а на Президентские пенсии - 58 млн манатов.

Посредством электронной системы в январе в проактивном порядке назначено 16 тыс. пособий и пенсий, а с 2019 года, когда началось электронное назначение социальных выплат, - 738 тыс.