https://news.day.az/officialchronicle/1732778.html Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в некоторые указы Часть 2 указа №1050 Президента Азербайджанской Республики от 30 сентября 2016 года "О внесении изменений в "Положение о Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики", утвержденное указом №646 Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2012 года , будет отменена.
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в некоторые указы
Часть 2 указа №1050 Президента Азербайджанской Республики от 30 сентября 2016 года "О внесении изменений в "Положение о Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики", утвержденное указом №646 Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2012 года , будет отменена.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно указу, Кабинет министров Азербайджанской Республики решит вопросы, вытекающие из данного указа.
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