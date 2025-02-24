В одной из стран распространяется неизвестная болезнь

Более 50 человек погибло от лихорадочного заболевания неизвестного происхождения, зафиксированного на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 24 февраля сообщило издание Actualite со ссылкой на данные местных органов здравоохранения.

"Было зарегистрировано 943 случая, в том числе 52 случая смерти, что соответствует уровню летальности 5,5%", - отметили там.

Уточняется, что первые случаи заболевания были зафиксированы 9 февраля. Болезнь опасна для людей всех возрастов, среди симптомов - лихорадка, озноб, головные боли, мышечные боли, суставная боль.

При этом минздрав ДРК исключил гипотезу о возможной эпидемии лихорадки Эбола, подчеркнули в Actualite.