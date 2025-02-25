Грузоперевозки между Азербайджаном и Узбекистаном вышли на новый уровень

Азербайджан и Узбекистан договорились о полном переходе с 1 сентября 2025 года на электронные бланки разрешений в сфере международных грузоперевозок автомобильным транспортом. Решение об этом было принято 19 февраля на очередном заседании в формате видеоконференции азербайджано-узбекской комиссии в области международных автомобильных связей.

Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Отметим, что на основе решений, принятых в рамках Организации тюркских государств, создана система "E-permit", позволяющая обмениваться и выдавать в электронном виде бланки разрешений в сфере международных грузовых перевозок.

За прошедший период проведена соответствующая организационно-техническая работа, создана электронная система, позволяющая обмениваться информацией между странами.

14 января 2025 года с участием азербайджанского перевозчика, а 27 января 2025 года с участием узбекского перевозчика были успешно осуществлены первые тестовые перевозки между двумя странами с использованием электронных бланков разрешений. В настоящее время обмен и выдача электронных бланков разрешений сторонами успешно продолжаются.