В Ташкенте почтили память жертв Ходжалинской трагедии

В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане состоялась церемония памяти 33-ей годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в центре, в мероприятии приняли участие деятели науки, культуры и искусства Узбекистана, сотрудники посольства, местные азербайджанцы, руководители и члены Общества узбекско-азербайджанской дружбы, преподаватели, студенты, представители общественности, передает Day.Az.

В начале участники мероприятия ознакомились с выставкой книг и фото, посвященной Ходжалинской трагедии.

На церемонии, состоявшейся в музее Гейдара Алиева в центре, была почтена минутой молчания память жертв геноцида. Затем был продемонстрирован документальный фильм о трагедии.

В своем выступлении посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев сообщил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские оккупационные силы с применением тяжелой техники, танков и крупнокалиберного оружия атаковали находившийся в блокаде беззащитный город Ходжалы. Он привел факты о погибших в трагедии и напомнил, что Ходжалинский геноцид был тягчайшим преступлением, совершенным не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества.

Г. Гулиев заявил, что благодаря компетентности и дальновидной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева наши земли освобождены от оккупации, а оккупанты понесли заслуженное наказание.

Дипломат сообщил, что с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой с целью информирования мировой общественности о Ходжалинском геноциде проводится международная кампания "Справедливость к Ходжалы!". Фонд Гейдара Алиева организовал много мероприятий, посвященных памяти Ходжалинского геноцида в ряде стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, и его деятельность в этом направлении продолжается до сих пор.

Исполнительный директор Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан", профессор Эркин Нуриддинов осудил зверскую расправу над мирными жителями Ходжалы и отметил важность привлечения к ответственности всех организаторов преступления, совершенного против братского азербайджанского народа.

Депутат Ташкентского городского совета Джамиля Шермухаммедова, профессор Ташкентского государственного университета востоковедения Адхамбек Алимбеков, поэт и переводчик Шахло Касымова, узбекский поэт Карим Бахриев и другие отметили, что в ту страшную ночь с особой жестокостью были убиты сотни мирных жителей, в том числе маленькие дети и пожилые люди, тысячи людей получили ранения, попали в плен или пропали без вести.

Далее состоялась презентация книги "Ходжалы: Рассказывают свидетели" поэтессы Ирады Алили, переведенной на узбекский язык при поддержке Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане. Автор книги Ирада Алили охарактеризовала Ходжалинскую трагедию как один из величайших геноцидов века и рассказала о необходимости создания книги.