В сеть утекло фото нового смартфона Google

В сеть просочилось первое "живое" изображение готовящегося к выпуску смартфона Google Pixel 9a. Неожиданная утечка произошла на YouTube, где в одном из роликов на несколько секунд в кадре появилось фото черного аппарата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Google.

Курьезный инцидент произошел в Shorts-видео, посвященном камере Samsung Galaxy S25 Edge. Автор ролика, вероятно, случайно показал заднюю панель Pixel 9a, прежде чем видео было удалено. Несмотря на кратковременность показа, этого оказалось достаточно, чтобы рассмотреть дизайн новинки.

На изображении представлен Pixel 9a в черном цвете, который, вероятно, получит название Obsidian. На задней панели четко виден логотип G, подтверждающий, что это финальная версия устройства, а не ранний прототип. Ранее в сеть уже попадали рендеры Pixel 9a, но это первое "живое" фото, демонстрирующее реальный внешний вид смартфона.

Особое внимание привлекает дизайн блока камеры. Он выполнен в форме пилюли с минимальным выступом, что соответствует предыдущим утечкам. Рядом с блоком камеры заметен довольно крупный вырез для вспышки.

Некоторые обозреватели, успевшие заметить кадр, отмечают более выраженную скошенную грань между боковой рамкой и задней панелью, чем на ранних рендерах. Впрочем, это может быть связано с качеством съемки или особенностями освещения в момент утечки.

Удаление оригинального видео с YouTube, как пишет 9to5Google, лишь подтверждает подлинность утечки и желание Google сохранить дизайн Pixel 9a в тайне до официальной презентации.