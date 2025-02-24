США приступили к массовому сокращению сотрудников USAID

Администрация президента США Дональда Трампа приступила к массовым сокращениям в Агентстве по международному развитию (USAID), которые затронут тысячи сотрудников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте USAID.

Как следует из документа, в 23:59 (08:59 по Баку 24 февраля) большинство сотрудников агентства по всему миру будут отправлены в административный отпуск. Исключение будет сделано для сотрудников USAID, отвечающих за реализацию критических задач и особых программ, а также осуществляющих основное руководство. "Одновременно с этим USAID приступает к сокращению штата, которое затронет примерно 1,6 тыс. сотрудников, базирующихся в США", - указывается в заявлении.

Сотрудникам USAID, размещенным за рубежом, предложено за государственный счет вернуться в США и получить некоторые бонусы. Как поясняет газета The Washington Post, под сокращение могут попасть порядка 2 тыс. командированных в другие страны сотрудников агентства.

Администрация США фактически приостановила 3 февраля деятельность USAID. По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио. Меры в отношении USAID были приняты с подачи американского предпринимателя Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.

В ночь на 25 января газета Politico проинформировала, что Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи, в том числе со стороны USAID. Отмечалось, что решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования будут приниматься по результатам проверки, проведенной шефом американской дипломатии.

Действия администрации республиканца Трампа в отношении USAID, которое являлось одним из инструментов внешней политики и проводников влияния США на другие страны, вызвали бурю протестов среди членов Демократической партии. USAID формально является независимым агентством, но в действительности работает в структуре Госдепартамента. СМИ сообщили 6 февраля, что штат USAID будет сокращен с примерно 10-13 тыс. человек до 294.