https://news.day.az/sport/1732487.html Сборная Азербайджана проведет товарищеский матч Определился еще один соперник сборной Азербайджана по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), команда встретится со сборной Латвии. Встреча состоится 7 июня в столице Латвии Риге. Время начала матча и место проведения будут объявлены позже.
Сборная Азербайджана проведет товарищеский матч
Определился еще один соперник сборной Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), команда встретится со сборной Латвии.
Встреча состоится 7 июня в столице Латвии Риге. Время начала матча и место проведения будут объявлены позже.
Отметим, что 25 марта национальная команда Азербайджана проведет товарищеский матч со сборной Беларуси, а 10 июня - дома со сборной Венгрии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре