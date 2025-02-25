Президента Франции Макрона упрекнули в непрофессионализме на прикосновение к коленке американского лидера Трампа в ходе переговоров, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

После жеста Макрона президент США попытался сделать то же самое, однако глава Франции пресек его движение. Возникла ситуация, когда оба лидера государств сидели какое-то время, держась за руки.

Комментарии пользователей с осуждением Макрона были оставлены под трансляцией Белого дома.