Сухогруз "Ходжалы" доставил груз в порт Санта-Росалия

Сухогруз типа "Handysize" "Ходжалы", принадлежащий ASCO, доставил 30 тысяч тонн серы из порта Лонг-Бич, штат Калифорния, США, в мексиканский порт Санта-Росалия, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на ASCO.

После выгрузки груза в порту судно приняло балластную воду и направилось в порт Портленд (США) для загрузки следующего груза.

Отметим, что этот сухогруз был введен в эксплуатацию в мае 2024 года в рамках стратегии ASCO по увеличению грузоперевозочного потенциала за пределами Каспийского моря и расширению географии деятельности.

Судно "Ходжалы" обладает неограниченными возможностями плавания. Его дедвейт составляет 38 593 тонн, длина - 180 метров, ширина - 30 метров, осадка - 10,47 метра, а максимальная скорость - 15,7 узла. Осадка при полной загрузке позволяет судну заходить во многие мелководные порты.