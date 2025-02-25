В Азербайджане впервые пройдет Общереспубликанский музыкальный фестиваль имени Фикрета Амирова

С 4 по 9 марта в Азербайджане впервые пройдет первый Общереспубликанский музыкальный фестиваль имени Фикрета Амирова. Организатором мероприятия выступает Гянджинская государственная филармония, носящая имя выдающегося композитора.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках фестиваля пройдет семинар, посвященный жизни и творчеству Фикрета Амирова, состоятся концертная программа из произведений композитора, презентация фильма и книги "Бьющееся сердце Гянджи", а также показы оперы "Севиль" и балета "Тысяча и одна ночь".

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 9 марта и будет посвящена 90-летию со дня основания Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова.