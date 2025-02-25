Уникальный опыт Азербайджана "двойным стандартам" вопреки

Автор: Акпер Гасанов

Переговоры о вступлении Турции в Европейский Союз заморожены.

Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Фидан отметил, что это связано с нежеланием принять в Союз большую мусульманскую страну.

Он подчеркнул, что напротив, БРИКС, представляет собой союз, образованный представителями всех религий и культур. В этой связи напомню, что в прошлом году Турция подала заявку на вступление в БРИКС. И это был правильный шаг со стороны официальной Анкары. Потому, что в отношении к Турции демонстрируются пресловутые "двойные стандарты" со стороны ЕС.

Как известно, Турция - один из основателей Совета Европы с 1949 года и, благодаря подписанному 12 сентября 1963 года Соглашению об ассоциации между ЕЭС и Турцией, является "ассоциированным членом" Европейского союза и его предшественников с 1964 года. Страна формально подала заявление на вступление 14 апреля 1987 года, но понадобилось 12 лет, чтобы получить статус кандидата на саммите Хельсинки 1999 года.

После саммита в Брюсселе 17 декабря 2004 года (вслед за крупным расширением 2004 года) Европейский совет объявил официальной датой начала переговоров по вступлению Турции 3 октября 2005 года. Процесс проверки законодательства начался 20 октября 2005 года и завершился 18 октября 2006 года. Но, как видим, переговоры о вступлении Турции в Европейский Союз заморожены.

Безусловно, это связано с ярко выраженной антитурецкой позицией ряда ведущих европейских стран, включая Францию. Но, в том-то и дело, что именно турецкая армия является второй по мощи, числе, боеспособности в НАТО, после американской. А в случае выхода США из Альянса, и такой вариант уже не кажется каким-то фантастическим, армия братской страны и вовсе станет сильнейшей в НАТО.

Налицо - пример лицемерия со стороны Старого Света. Как сохранять единство и мощь в НАТО, так все воздают должное Турции. А как принимать Турцию в ЕС, так кучу условий перед официальной Анкарой выдвигают, включая признание мифического "геноцида армян".

Азербайджан все это видит, понимает и потому выстраивает свою, поистине уникальную линию взаимоотношений с разными странами и с союзами. Азербайджан никогда не стремился быть членом ЕС, прекрасно понимая, что это вопрос далеко не экономический, а сильно политизированный. Но, именно Азербайджан является крупнейшим торгово-экономическим партнером ЕС на Южном Кавказе.

Наша страна играет роль важнейшего партнера ЕС в плане обеспечения его энергетической безопасности. При этом, Азербайджан активно развивает двусторонние отношения с ведущими европейскими странами, которые являются одновременно членами и ЕС и НАТО.

Образцово-показательными, например, являются азербайджано-итальянские и азербайджано-венгерские отношения. Из относительно нового - стремительно укрепляются и азербайджано-испанские отношения. Также напомню, что в начале февраля в Бухаресте, Румыния, с участием операторов передающих систем Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии успешно завершился процесс регистрации совместного предприятия Green Energy Corridor Power Company - GECO POWER COMPANY.

Напомню, что проект подводного кабеля через Черное море - это крупнейший инфраструктурный проект, который напрямую соединит Грузию и Румынию, а в более широком смысле - энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы.

Как видим, и без вступления в ЕС, Азербайджан активно развивает отношения со странами-членами Евросоюза.

Аналогичная ситуация и с НАТО. Азербайджан присоединился к Центру передового опыта НАТО по морской безопасности. В MARSEC COE на постоянной основе начнет работу азербайджанский персонал. Техническое соглашение о присоединении страны подписано в Командовании трансформации НАТО в присутствии представителей Турции, Португалии, Румынии и Греции. В центре поднимут флаг Азербайджана среди флагов стран-участников.

И это при том, что наша страна не является членом Альянса и не стремилась к полноценному членству в нем. Как тут не вспомнить еще и о том, что Азербайджан давно и успешно развивает отношения с братской Турцией, в том числе и в военно-техническом направлении. По сути, благодаря этому многолетнему сотрудничеству, наша армия соответствует многим высоким стандартам НАТО, что, в свою очередь, помогло нашей армии одержать историческую победу в 44-дневной войне над Арменией, а позже провести антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, полностью восстановив суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

И все эти примеры - доказательство того, сколь успешно можно строить сильное государство, обходя пресловутые "двойные стандарты" и не стуча в двери, которые тебе никогда не откроют.