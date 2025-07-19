https://news.day.az/society/1768664.html Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие В Баку в ДТП погиб один человек, двое получили травмы. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в Хазарском районе столицы.
Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие
В Баку в ДТП погиб один человек, двое получили травмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в Хазарском районе столицы.
В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ 21011", управляемым Хикметом Искандеровым с припаркованным на обочине грузовым автомобилем марки "Mitsubishi", от полученных травм скончалась пассажирка Азада Искандерова 1980 г.р.
Водитель Х.Искандеров и пассажирка Занура Искандерова 2008 г. с различными травмами были госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр.
По факту возбуждено уголовное дело.
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