Оливье - спорное средство заглушить армянский страх

Автор: Акпер Гасанов

Официальная позиция Парижа заключается в том, что сотрудничество с Арменией в оборонной сфере продолжается. И продолжается с той же целью: помочь Армении защитить свою территорию, свое население и свой суверенитет.

Об этом заявил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

Да, мы привыкли к тому, что этот мсье регулярно делает провокационные заявления. Но у нынешнего есть особая причина.

Как известно, благодаря гарантиям США та же Франция, как и иные европейские страны, мирно сосуществовали с Западной Германией сразу после окончания Второй мировой войны и не возражали против ее воссоединения после развала советского блока. По мнению экспертов, Европа пользовалась многими преимуществами наличия защитника-гегемона, в лице США.

Но ныне президент США Дональд Трамп проводит политику, которая шокировала руководителей многих европейских стран. И дело не только в том, что вовсю слышны разговоры о возможности выхода США из НАТО. Вот и кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц считает, что Европа должна быть готова защищать себя без США.

"Мы должны быть готовы к тому, что Дональд Трамп больше не будет безоговорочно поддерживать обязательства НАТО по взаимной обороне. Поэтому, на мой взгляд, крайне важно, чтобы европейцы приложили максимум усилий для обеспечения того, чтобы мы, по крайней мере, были способны самостоятельно защищать европейский континент", - сказал он журналистам.

С близкими по сути заявлениями выступал и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы убеждены в необходимости увеличения наших расходов на оборону и безопасность и усиления возможностей для Европы и для каждой из наших стран", написал он на днях на своей странице в соцсети Х.

Привычное для Макрона громкое, популистское заявление. Но какова его реальная цена?

И тут важно кое о чем напомнить. Еще в октябре прошлого года, то есть в период президентства в США Джо Байдена, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна не сможет выполнить свое обещания выделить до 3 миллиардов евро на военную помощь Украине. А сравнительно недавно пришло сообщение о том, что Франция не сможет выполнить заявленный план по снижению дефицита бюджета, если немедленно не сократит государственные расходы.

Помня об этом как-то совсем не удивляешься том, что Европейский Союз испытывает трудности с согласованием многомиллиардного пакета помощи Украине из-за позиции Франции и Италии. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на дипломатические источники. По информации издания, Франция и Италия выразили сомнения в возможности предоставить такое финансирование. И одной из причин является именно большой размер госдолга в этих странах.

Проще говоря, амбиции макроновской Франции никак не соответствуют ее реальным возможностям. Это было понятно и ранее, но сейчас эта реальность стало критически видной. Вот в Армении и задергались. Целый ряд политиков, политологов, СМИ этой страны сейчас, говоря про Макрона, используют известную киношную фразу: "А говорят, что царь-то - ненастоящий!". И все чаще звучат рассуждения о том, что ориентация на столь ненадежного покровителя была ошибкой.

Ведь, как рефреном звучит главный тревожный армянский постулат, "Европе сейчас не до Армении, да и в целом, не до Южного Кавказа". При этом, армянские же эксперты, вроде политолога Александра Искандаряна, утверждают, что и внимание Вашингтона к Южному Кавказу не усиливается, а снижается уже давно, что у Вашингтона не было, нет и не будет стратегии по Южному Кавказу.

Понятное дело, что все это приводит к росту опасений в Армении за свое настоящее и будущее. Особенно сильно переживают сторонники действующей власти, которая так сильно пиарилась на своем "геополитическом развороте на Запад". Именно исходя из понимания того, что нужно хоть как-то успокоить армянскую публику и вылез со своим очередным заявлением Оливье Декотиньи. Какова цена его речам? Нулевая. Азербайджан доказал свою способность достигать всех исторических задач, игнорируя планы, сетования и вопли, звучащие из Парижа.