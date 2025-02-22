О схожести между Варданом Осканяном и Ким Кардашьян

Автор: Акпер Гасанов

Что общего между "светской львицей" (так теперь принято называть тех, кто получил известность после появления в Сети видео порнографического содержания с их участием) и бывшим главой МИД Армении Варданом Осканяном? Кроме того, естественно, что они оба являются этническими армянами. Нет, Канье Уэста в жизни Осканяна не было. А Кардашьян не возглавила армянское внешнеполитическое ведомство.

И все же, есть нечто их объединяющее. Это - готовность предлагать себя направо и налево, не стыдясь своей навязчивости, но в итоге оказываясь в нелепом положении. Вот, совсем недавно Ким Кардашьян попала в неловкую ситуацию, которая, кажется, теперь будет ей сниться. Ее публично отверг словенский баскетболист Лука Дончич в комментариях под своим постом.

Дело в том, что Ким решила пофлиртовать с новым игроком баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс" - 25-летним Лукой Дончичем из Словении. Официальный аккаунт "Лейкерс" опубликовал фото Луки и сообщил, что спортсмен теперь будет выступать за клуб. Ким написала в комментариях, что она хотела бы, чтобы он научил ее говорить по-словенски.

На что Дончич ответил:

"Пожалуйста, не надо".

44-летняя звезда реалити-шоу тут же удалила свой комментарий, когда получила холодный ответ спортсмен

Кардашьян явно переоценила свою персону и забыла, что для молодого словенца она является едва ли не музейным экспонатом. Ровно такая же проблема у Вардана Осканяна. Нет, он не оставлял комментариев под постом Донича. Но он давно уже пытается привлечь к себе внимание в качестве того, у кого якобы еще остались "порох в пороховницах и ягоды в ягодицах". Страха "войти не в ту дверь", говоря словами Киркорова, у него нет.

Помнится, он даже предложение российско-армянского олигарха Рубена Варданяна рассматривал. Нынешний узник бакинского СИЗО, ранее бывший одним из лидеров карабахской хунты, предложил Осканяну "должность" поистине анекдотическую - главы "мид" "арцаха". И тот, кто когда-то возглавлял МИД какой-никакой, но все же реально существующей страны, согласился изображать из себя "главного дипломата" классического мыльного пузыря.

Правда, данное согласие ничего в итоге не дало. Осканян по-прежнему мыкается без работы. И пытается, дабы о нем все таки вспомнили, делать громкие заявления на актуальные темы.

"Недавнее изменение политики США в отношении Украины, к которому добавляется растущая неспособность Европы оказать этой стране военную и финансовую поддержку, должно стать серьезным предупреждением для Армении", - попытался он провести, мягко говоря, нелепые параллели.

Их явная нелепость состоит хотя бы в том, что Украина никогда не оккупировала чужие территории. Она жертва оккупации. Тогда как Армения на протяжении почти трех десятков лет держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, игнорируя нормы международного права и резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН. И Осканян был, на определенном этапе тем, кто пытался обеспечить дипломатическое оправдание этим преступлениям Армении.

При этом, Осканян выдал и то, что констатацией очевидно. По его словам, учитывая изменение геополитических реалий и западных приоритетов, Украина теперь сталкивается с суровой реальностью ограничения поддержки, было бы хорошо, если бы Армения учла этот сценарий.

По сути, это было признание того, что попытка геополитической переориентации Армении потерпела фиаско.

Действительно, президент США Дональд Трамп, отстаивая исключительно американские интересы и продвигая свои взгляды на новое мироустройство, по сути переложил бремя обеспечения европейской безопасности на самих европейцев. Мол, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. И сразу стало очевидно, что шансы утонуть у европейцев, без помощи американских спасателей, очень велики. А это - повод для тревоги не только в стане самих европейцев, привыкших рассуждать о своем величии под "зонтиком" США, но и тех, кто надеется на их покровительство.

Армения, которая недавно подписала некий документ о стратегическом партнерстве с прежней американской администрацией, сейчас понимает, что при Трампе об этом клочке бумаге никто вспоминать не собирается. Что до Европы, то там Армения сделала ставку на макроновскую Францию. И эти планы тоже будут подвержены ныне существенной корректировке. Слов о помощи со стороны Франции может быть будет также много, но вот ее реальные объемы наверняка скукожатся.

Собственно, если коротко, именно об этом криком кричит Осканян. Обвиняя, ясно дело, действующую армянскую власть. Но обвинения эти явно носят характер попыток напомнить о себе, стоящем на паперти, хоть какое-то внимание. Именно этим Осканян похож на Кардашьян, что так опростоволосилась со словенским баскетболистом. И Вардана, и Ким проигнорировали. А все потому, что нужно трезво оценивать свои возможности и свою значимость. Этим, в обоих указанных случаях, и не пахло.