"Форпост" в поисках хозяина: кое-что о "независимости" Армении

Автор: Акпер Гасанов

Призрак геополитической неопределенности бродит по Армении. Там с изумлением наблюдают за тем, какие новости приходят из США. Например, конгрессмены-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из ООН. Документ требует аннулирования членства страны в организации и ее структурах, прекращения финансирования, запрета на повторное вступление без одобрения Сената, а также отказа от участия в миротворческих миссиях.

Сенатор Майк Ли заявил Fox News, что ООН превратилась в "платформу для тиранов" и действует против интересов США, поэтому Вашингтон должен прекратить ее финансирование. Почему Армению так беспокоит такое предложение? Да потому, что они теряют еще одну трибуну, с которой планировали обвинять Азербайджан. Мы уже видели, как после полного восстановления территориальной целостности нашей страны Ереван и Париж пытались добиться принятия в Совбезе ООН антиазербайджанской резолюции.

Ничего путного из этого у них не вышло. А сейчас, в случае реализации инициативы о выходе США из ООН, данная организация и вовсе может потерять свой остаточный вес, что в дальнейшем может закончится ее полным распадом. Азербайджан, кстати, неоднократно призывал к реформам в ООН, указывая на несправедливость ситуации, при которой ряд ведущих мировых держав буквально навязывает свою волю всем.

При этом отмечу особо, что Азербайджан сумел самостоятельно добиться реализации четырех резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН. В них было прописано требование о выводе всех армянских незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Армения проигнорировала эти резолюции и никаких экономических или политических санкций против нее введено не было.

Так что Азербайджану глубоко безразлично будущее ООН в ее теперешнем состоянии. Азербайджан выстроил поистине уникальную внешнеполитическую стратегию, при которой любые мировые геополитические катаклизмы не оказывают отрицательного воздействия на нашу страну. В этом состоит наше огромное отличие от Армении, которая так и не обрела истинной независимости и шарахается из одной крайности в другую.

Долгие десятилетия она пребывала в статусе "форпоста России на Кавказе". Потом после поражения в 44-дневной войне и после проведения Азербайджаном антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе нашей страны в Ереване попытались свалить свое фиаско именно на Россию. С тех пор начался дрейф Армении в сторону США и ЕС. При этом, она так и не вышла полностью из ОДКБ. А из ЕАЭС она и не собирается выходить.

Из России не раз поступали напоминания о невозможности сидения на двух стульях. Мол, вы уж там, в Армении, определитесь окончательно - вы в ЕАЭС остаетесь или в ЕС идете? В Ереване пытались лавировать. Задача эта была практически невыполнимой и ранее. Сейчас же все еще более осложнилось на фоне той неопределенности в судьбе Европы после очевидного курса на конфронтацию между США и ЕС.

А тут еще и сближение позиций США и России наметилось. Что, по мнению ряда армянских СМИ, может привести к молчаливому согласию нынешнего руководства США на смену власти в Армении. Этим многие армянские СМИ объясняют имеющую место в последнее время заметную активизацию второго и третьего президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

А еще армянские СМИ пишут о том, что Никол Пашинян пытается наладить отношения с РФ через экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна. Указывается на то, что Тер-Петросян встретился 18 февраля в своей частной резиденции с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным. Как отмечает армянская газета "Иравунк", активность экс-президента обусловлена личной просьбой Пашиняна. При его посредничестве премьер пытается найти путь к примирению с Россией.

Источники газеты сообщают, что для "спасения Пашиняна и его испорченной репутации" Москва выдвинула два условия. Первое - закрыть нерешенный вопрос выхода из ОДКБ. Например, заявив, что получил ответы на волнующие его вопросы. Второе - начать обсуждение взаимоприемлемых вариантов с российской стороной "в вопросе контроля над железной дорогой. Не удивлюсь, если в ближайшее время мы увидим исполнение Пашиняном всех этих требований.

И тогда, в который уже раз, в поистине идиотском положении окажутся те европейские политики, которые пытались представить Армению, как страну, которая движется в ЕС семимильными шагами. А еще мы уже видим, что так называемая декларация о стратегическом партнерстве между Арменией и США оказалась ничего не стоящей в реальности бумажкой. США явно не до Армении, которая представляет собой классического регионального лузера. А вот перспективы улучшения отношений между США и Азербайджаном, который является региональным лидером, просматриваются все очевиднее. Что еще больше вгоняет армянскую сторону в грусть и страх.