Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

Евросоюз (ЕС) расширил санкции против Белоруссии, добавив в черный список восемь юридических лиц.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС о введении 18-го пакета санкций против РФ

В частности, в перечне указаны завод "Легмаш" и предприятие Белвнешпромсервис.

До этого стало известно, что Европейский союз ввел запрет на финансовые транзакции в отношении Белоруссии.

18 июля в Евросоюзе приняли новый, 18-й пакет санкций против России.