https://news.day.az/world/1768655.html Евросоюз расширил санкции против Белоруссии Евросоюз (ЕС) расширил санкции против Белоруссии, добавив в черный список восемь юридических лиц. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС о введении 18-го пакета санкций против РФ В частности, в перечне указаны завод "Легмаш" и предприятие Белвнешпромсервис.
Евросоюз расширил санкции против Белоруссии
Евросоюз (ЕС) расширил санкции против Белоруссии, добавив в черный список восемь юридических лиц.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС о введении 18-го пакета санкций против РФ
В частности, в перечне указаны завод "Легмаш" и предприятие Белвнешпромсервис.
До этого стало известно, что Европейский союз ввел запрет на финансовые транзакции в отношении Белоруссии.
18 июля в Евросоюзе приняли новый, 18-й пакет санкций против России.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре