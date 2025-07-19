Автор: Ибрагим Алиев

Отношения Азербайджана со странами Центральной Азии в последние годы обрели устойчивую динамику, превратившись в одно из ключевых направлений внешней политики Баку. Общая тюркская идентичность, культурно-историческая близость, геополитические интересы и схожие экономические приоритеты стали основой для углубления политического диалога, экономического сотрудничества и транспортной интеграции. На фоне растущей турбулентности в мире именно взаимодействие с Центральной Азией становится для Азербайджана зоной стабильности, прагматизма и взаимного доверия.

С каждым годом связи с Ташкентом, Астаной, Бишкеком, Душанбе и Ашхабадом укрепляются, что отражается не только в декларациях о дружбе, но и в конкретных результатах: подписанных соглашениях, инвестиционных проектах, запуске новых маршрутов, а главное - частых визитах на высшем уровне. 2025 год, без преувеличения, стал знаковым, ибо впервые за такой короткий срок Азербайджан принял представителей всех пяти стран региона - и это при том, что в последние два года президенты и премьер-министры из Центральной Азии посетили Баку пятнадцать раз. Такая интенсивность говорит сама за себя.

Такой активный дипломатический календарь - не случайность, а результат системной работы, направленной на превращение Центральной Азии в один из ключевых векторов азербайджанской внешней политики. Баку стремится не просто к расширению связей, но и к созданию прочного стратегического пространства, основанного на доверии, экономической взаимосвязи и общей политической воле.

В отличие от многих других региональных форматов, сотрудничество Азербайджана с Центральной Азией развивается без скрытой конкуренции и ревности. Наоборот, наблюдается синергия усилий: стороны объединяют ресурсы, координируют позиции в международных организациях и выступают за единые подходы в вопросах безопасности, энергетики и логистики. Эта стратегия приносит ощутимые плоды - от совместных инфраструктурных проектов до культурных обменов и общих платформ в рамках ЭКО (Организация экономического сотрудничества) и Организации тюркских государств.

Одним из наиболее ярких доказательств укрепления связей между Азербайджаном и Центральной Азией стал беспрецедентный дипломатический график 2025 года. Уже к июлю Баку посетили представители всех пяти центральноазиатских государств, включая трёх президентов, премьер-министра и национального лидера. Это не просто насыщенность двусторонней повестки, а демонстрация политического приоритета, который стороны придают этим отношениям.

С 3 марта начался визит премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, за которым последовала серия встреч на высшем уровне: 2-4 июля - приезд президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, затем участие в саммите ЭКО президентов Кыргызстана и Таджикистана, а уже 16 июля - официальная встреча с Гурбангулы Бердымухамедовым, председателем Халк Маслахаты Туркменистана. В истории взаимоотношений Баку и региона такая концентрация визитов в столь сжатые сроки отмечается впервые. Для сравнения: за предыдущие два года президенты стран Центральной Азии приезжали в Азербайджан 15 раз, что уже считалось высоким показателем. Но именно 2025 год задаёт новую планку.

Важно и то, что все визиты носили не формальный, а содержательный характер. Обсуждались конкретные инфраструктурные проекты, подписывались новые соглашения, уточнялись позиции по транспортной, энергетической и цифровой интеграции. Активная дипломатия не ограничилась кулуарными переговорами - саммит ЭКО, прошедший в азербайджанском Ханкенди, стал символом того, что Баку превращается в хаб не только экономических маршрутов, но и политического взаимодействия.

Проведение 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ЭКО) в Азербайджане тоже стало не просто мероприятием дипломатического календаря. Это был чёткий сигнал о растущем авторитете Баку как надёжного и конструктивного игрока в евразийском пространстве. Участие всех стран Центральной Азии в форуме, включая президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, подтвердило высокий уровень доверия к Азербайджану как к принимающей стороне.

Выбор места проведения саммита был особенно символичным. Мероприятие прошло в городе Ханкенди - на освобождённой территории, где Азербайджан восстанавливает инфраструктуру и запускает новую жизнь. Тем самым Баку не только показал политическую уверенность и открытость, но и укрепил свои позиции как страны, готовой делиться опытом постконфликтного восстановления и устойчивого развития.

Саммит ЭКО стал платформой, где обсуждались ключевые направления, такие как торговля, транспорт, логистика, цифровизация, энергетика и климатическая устойчивость. Центральноазиатские страны выразили интерес к углублению кооперации в рамках Среднего коридора, активизации товарооборота с Азербайджаном и реализации проектов в сфере "зелёной" энергетики. Форум стал шагом к формированию общего экономического пространства от Каспия до Ферганы.

Особое место в дипломатической активности 2025 года занял государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан. Стороны не ограничились заявлениями о братстве и культурной близости. Был представлен чёткий план экономического взаимодействия, который выводит отношения на качественно новый уровень.

Главная цель, зафиксированная лидерами двух стран, - увеличение двустороннего товарооборота до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы. Для её достижения будет создана Совместная инвестиционная компания, а также открыт Азербайджано-Узбекский индустриальный кластер, направленный на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. В фокусе - совместные проекты в машиностроении, аграрной сфере, пищевой промышленности и фармацевтике.

Также обсуждались транспортные и логистические проекты, включая расширение участия Узбекистана в Транскаспийском маршруте. Азербайджан, обладая современной портовой и железнодорожной инфраструктурой, становится для Узбекистана воротами к Чёрному морю и Европе. В свою очередь, Узбекистан усиливает позиции Баку в Центральной Азии, предоставляя ему выход к новым рынкам.

Этот визит стал не просто двусторонним событием - он задал тренд на интеграцию экономик тюркских государств на базе практики.

Одними из первых в дипломатическом календаре 2025 года стали контакты с Казахстаном и Таджикистаном - двумя важными партнёрами Азербайджана в Центральной Азии. Визит премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Баку 3 марта стал показательным: несмотря на то, что это была не президентская поездка, уровень обсуждаемых тем и глубина диалога подчеркнули стратегическую значимость связей между Баку и Астаной.

В центре внимания оказались конкретные механизмы взаимодействия: развитие Среднего коридора, расширение логистического потенциала, энергетическое партнёрство, а также координация усилий по "зелёной" трансформации и продовольственной безопасности. Азербайджан и Казахстан постепенно превращают географическую близость и энергетическую совместимость в совместную стратегию устойчивого развития.

Схожий подход наблюдается и в контактах с Таджикистаном. Участие Эмомали Рахмона в саммите ЭКО, прошедшем в Ханкенди 3-4 июля, стало знаковым шагом. Прямой диалог в рамках многостороннего формата открыл новые горизонты для взаимодействия в сферах энергетики, образования и устойчивого водопользования. Несмотря на то, что отношения Баку и Душанбе ранее развивались умеренно, сейчас виден явный импульс к сближению.

Оба визита продемонстрировали главное: Азербайджан выстраивает равномерную внешнюю политику в регионе, в которой ценится содержательная отдача.

На фоне укрепляющихся связей с Казахстаном и Таджикистаном визит Национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан 16-17 июля стал продолжением выстраивания прочной каспийской оси.

Одной из ключевых тем встречи стало развитие энергетического сотрудничества, особенно в контексте совместной работы на месторождении "Достлуг" в Каспийском море.

Туркменистан проявляет растущий интерес к выходу на мировые рынки через территорию Азербайджана, а Баку предлагает для этого надёжную инфраструктуру и международную репутацию транзитного хаба. Таким образом, визит Бердымухамедова стал не только подтверждением братских отношений, но и шагом к долгосрочной координации на базе прагматизма и взаимной выгоды.

Вся совокупность визитов, соглашений и политических жестов, произошедших в 2025 году, подчёркивает одно: Азербайджан уже не просто партнёр Центральной Азии - он превращается в интеграционный узел между регионом, Кавказом и Европой. Географическое положение Баку, развитая инфраструктура, транзитный потенциал, дипломатическая гибкость и репутация надёжного игрока сделали Азербайджан незаменимым звеном в формирующейся евразийской архитектуре.

На фоне сбоев глобальных цепочек поставок и переориентации торговых потоков, именно Средний коридор - проходящий через Каспий, Южный Кавказ и далее в Европу - стал главной альтернативой. Азербайджан играет здесь роль не просто транзитной территории, а архитектора правил игры: с собственной логистической стратегией, цифровыми решениями и инициативами по зелёной энергетике.

Центральноазиатские страны это понимают и всё активнее ориентируются на Баку как на точку опоры. В свою очередь, Азербайджан, не претендуя на роль лидера в директивном смысле, становится площадкой для сближения, доверия и прагматичных альянсов. И именно это делает его уникальным - не изолированным игроком, а интегратором пространств.

Особенность азербайджанской политики в отношении Центральной Азии заключается в полном отсутствии ревности, соперничества или скрытой конкуренции. Напротив, модель взаимодействия строится на осознанном братстве, исторической близости и обоюдной выгоде. Азербайджан не навязывает инициатив, не доминирует в региональных форматах, но последовательно укрепляет свою позицию за счёт доверия, открытости и результата.

Такая формула особенно эффективна в рамках Организации тюркских государств, где Баку стал одним из главных двигателей экономической и гуманитарной интеграции. В отличие от многих политических объединений, тюркская кооперация развивается не через идеологические декларации, а через реальные дела: совместные промышленные проекты, студенческие и культурные обмены, упрощённые логистические схемы, унификацию цифровых решений.

Азербайджан воспринимает Центральную Азию как естественное расширение своего стратегического пространства, в котором все участники играют равноправную роль. Отсюда - и тёплый тон встреч, и частота контактов, и растущее доверие, проявляющееся в каждом визите, каждом меморандуме и каждом открытом проекте.

На фоне глобальных конфликтов, геополитической нестабильности и разрушения привычных экономических связей, союз Азербайджана с Центральной Азией выглядит особенно прочным и надёжным. Это формат, в котором отсутствует давление извне, нет зависимости от чужих центров силы, и в котором все решения принимаются на основе взаимной выгоды, уважения и политического суверенитета.

В условиях, когда традиционные логистические и энергетические маршруты сжимаются под влиянием санкций, кризисов и конфликтов, именно Баку вместе с центральноазиатскими столицами выстраивает новую геоэкономическую ось устойчивости - от Тянь-Шаня до Каспия, от Баку до портов Чёрного моря. Это не просто альтернатива старым схемам - это самостоятельная система, в которой региональные игроки делают ставку друг на друга, а не на внешних посредников.

Азербайджан и его партнёры по Центральной Азии не втянуты в острые блоковые конфронтации, не играют в геополитическое лавирование на грани риска, а сосредоточены на развитии, модернизации и суверенной политике. Именно это делает их взаимодействие редким примером здравого расчёта и устойчивости в современном мире.

Все события 2025 года чётко указывают на главное: Азербайджан и страны Центральной Азии все больше сближаются и закладывают основу для долгосрочной региональной платформы, которая способна влиять на весь евразийский ландшафт. В центре этой трансформации - идея тюркского единства, наполненного исторической памятью, взаимным доверием и общей геополитической интуицией.

Организация тюркских государств, саммиты ЭКО, инициативы в рамках ШОС и прочих многосторонних форматов становятся не формальностью, а рабочими механизмами сближения, в которых Азербайджан играет активную и уважительно воспринимаемую роль.

Будущее таких форматов зависит от прагматизма, честности и силы воли - и именно эти качества Азербайджан демонстрирует в отношениях с Центральной Азией. Не случайно именно Баку сегодня превращается в центр притяжения идей, маршрутов и решений, задающий тон новому евразийскому сотрудничеству, где не делят, а объединяют.