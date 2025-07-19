В ряде стран зафиксировали сбои в работе Google

Пользователи из ряда стран сообщают о сбоях в работе Google и связанных с ним сервисов. Данную информацию предоставил сайт Downdetector, отслеживающий перебои в работе популярных онлайн-сервисов.

По данным сайта, сбои начались приблизительно в 18:37 по бакинскому времени. Наибольшее количество жалоб поступает из Соединенных Штатов Америки - более 2 тысяч. Также о возникших проблемах сообщают пользователи из Канады, Мексики, Бразилии, Аргентины и других государств.

Большинство пользователей сообщают о неполадках в работе веб-сайта, поисковой системы, а также о проблемах со входом в личные учетные записи.

Также поступают сообщения о сбоях в работе таких сервисов, как Gmail, Google Drive, Google Chat и YouTube.

Google является частью холдинговой компании Alphabet, в состав которой также входят Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.