Как снег влияет на выработку энергии солнечными панелями?

Многие считают, что снежная погода полностью останавливает выработку энергии солнечными панелями, но это далеко не так.

Day.Az со ссылкой на Trend сообщает, как солнечные панели работают в снежную погоду на примере Гарадагской солнечной электростанции.

Так, по данным министерства энергетики, несмотря на снегопад 24 февраля, станция показала высокую производительность, достигнув максимальной мощности в 230 мегаватт.

Согласно отчету, в бесснежную, но пасмурную погоду, прошедшую 19 февраля, станция произвела 224,4 мегаватт-часа энергии в течение дня, в то время как 24 февраля этот показатель увеличился почти до 1495 мегаватт-часов.

"Причина в том, что наклонное размещение панелей на станции и скользкая поверхность легко убирают снег. С другой стороны, холодная погода помогает панелям работать более эффективно и повышает их производительность. Задняя поверхность современных солнечных панелей также вырабатывает электроэнергию. Поскольку поверхность Земли покрыта снегом, а белый цвет максимально отражает солнечный свет, солнечные панели поглощают дополнительный свет. Таким образом, в снежную погоду в условиях открытого неба панели производят больше энергии, чем ожидалось", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что в январе этого года в Азербайджане солнечные электростанции выработали 16 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это на 13,1 миллиона киловатт-часов, или в 5,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В целом, в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в стране в январе 2025 года было произведено продукции и оказано услуг на сумму 342,9 миллиона манатов.

Объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов за отчетный период составил 45,8 миллиона манатов.