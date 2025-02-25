https://news.day.az/society/1732848.html В Азербайджане снова ухудшится погода - ДАТА С 26 февраля погода на территории Азербайджана ухудшится. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, утром 26 февраля, начиная с горных районов, до полудня 27 февраля в большинстве районов страны ожидаются переменные осадки, местами снег, временами осадки будут усиливаться.
В Азербайджане снова ухудшится погода - ДАТА
С 26 февраля погода на территории Азербайджана ухудшится.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, утром 26 февраля, начиная с горных районов, до полудня 27 февраля в большинстве районов страны ожидаются переменные осадки, местами снег, временами осадки будут усиливаться.
Минимальная температура воздуха составит в низменных районах 2-7° мороза, в горных районах - 10-15° мороза, в высокогорьях - 15-20° мороза.
На некоторых дорогах ожидается гололед.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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