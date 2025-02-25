В Азербайджане снова ухудшится погода

С 26 февраля погода на территории Азербайджана ухудшится.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, утром 26 февраля, начиная с горных районов, до полудня 27 февраля в большинстве районов страны ожидаются переменные осадки, местами снег, временами осадки будут усиливаться.

Минимальная температура воздуха составит в низменных районах 2-7° мороза, в горных районах - 10-15° мороза, в высокогорьях - 15-20° мороза.

На некоторых дорогах ожидается гололед.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az