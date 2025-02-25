Ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 26 февраля, а также в отдельных районах Азербайджана 26-27 февраля объявлен желтый уровень опасности из-за ветреной погоды.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az