https://news.day.az/society/1732852.html Ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Баку и на Абшеронском полуострове 26 февраля, а также в отдельных районах Азербайджана 26-27 февраля объявлен желтый уровень опасности из-за ветреной погоды. Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
Ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове 26 февраля, а также в отдельных районах Азербайджана 26-27 февраля объявлен желтый уровень опасности из-за ветреной погоды.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
В Баку и Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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