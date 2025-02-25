Азербайджанский футболист заинтересовал команду из Сан-Марино

Азербайджанский футболист Рауль Ягубзаде может перейти в амбициозный клуб Сан-Марино.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, 21-летний нападающий находится в списке трансферов чемпиона Сан-Марино "Виртуса", который на протяжении многих лет представляет страну в еврокубках.

Команда попытается добавить Ягубзаде в свой состав в конце сезона. По этому поводу также пройдут переговоры с его нынешним клубом "Фаэтано". Контракт Ягубзаде с клубом действует до 30 июня 2025 года. Он присоединился к "Фаэтано" в начале сезона. Ранее Ягубзаде выступал за молодежные команды "Сансеполькро", "Нуова Флорида", "Имолезе" и "Перуджи".