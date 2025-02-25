https://news.day.az/sport/1732844.html Азербайджанский футболист заинтересовал команду из Сан-Марино Азербайджанский футболист Рауль Ягубзаде может перейти в амбициозный клуб Сан-Марино. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, 21-летний нападающий находится в списке трансферов чемпиона Сан-Марино "Виртуса", который на протяжении многих лет представляет страну в еврокубках.
Азербайджанский футболист заинтересовал команду из Сан-Марино
Азербайджанский футболист Рауль Ягубзаде может перейти в амбициозный клуб Сан-Марино.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, 21-летний нападающий находится в списке трансферов чемпиона Сан-Марино "Виртуса", который на протяжении многих лет представляет страну в еврокубках.
Команда попытается добавить Ягубзаде в свой состав в конце сезона. По этому поводу также пройдут переговоры с его нынешним клубом "Фаэтано". Контракт Ягубзаде с клубом действует до 30 июня 2025 года. Он присоединился к "Фаэтано" в начале сезона. Ранее Ягубзаде выступал за молодежные команды "Сансеполькро", "Нуова Флорида", "Имолезе" и "Перуджи".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре