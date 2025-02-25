Премьер Польши получил травму

Премьер-министр Польши Дональд Туск получил травму ноги, катаясь на горных лыжах с внуками. Об этом политик сообщил в видеообращении, размещенном в его аккаунте социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это должны были быть выходные мечты, ведь я планировал их за целых полгода. Два дня с внуками на лыжах. Внуки на склоне закричали: "Дедушка, покажи, как ты катаешься". Ну, я и показал. Несколько ближайших дней эти приспособления будут со мной - эти костыли и ортез, и во время работы. Я, конечно, не собираюсь идти на больничный", - рассказал польский премьер.

Туск также дал совет любителям горнолыжного спорта быть осторожнее и очень внимательно проверять снаряжение перед катанием. Он добавил, что повредил ногу из-за собственной невнимательности.