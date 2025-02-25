Канаду могут выгнать из разведывательного альянса

Исключение Канады из западного разведывательного альянса "Пять глаз" обсуждается на самом высоком уровне в Белом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила со ссылкой на источники газета Financial Times.

По ее данным, старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро стал автором предложения об исключении Канады из альянса "Пять глаз", в который также входят Австралия, Великобритания и Новая Зеландия. Согласно изданию, Вашингтон надеется таким образом побудить Оттаву усилить борьбу с нелегальными мигрантами, которые перебираются на американскую территорию. Газета отметила, что в настоящее время неизвестно, как Трамп отреагировал на эту идею, однако она широко обсуждается чиновниками Белого дома.