В США чуть не столкнулись 2 самолета

Пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airlines чуть не столкнулся с бизнес-джетом при посадке в международном аэропорту Чикаго.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телекомпания CNN.

При торможении на взлетно-посадочную полосу выкатился частный джет, из-за чего экипаж пассажирского рейса немедленно отменил торможение, набрал скорость для взлета и ушел на повторный заход на посадку.

После этого рейс 2504 авиакомпании Southwest Airlines благополучно приземлился.

В США и Канаде с начала года произошло несколько крупных авиаинцидентов. 29 января пассажирский самолет компании American Airlines столкнулся с вертолетом Black Hawk сухопутных войск США в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана, погибли почти 70 человек. 31 января в Филадельфии (штат Пенсильвания) разбился медицинский борт Learjet 55, что привело к гибели 7 человек. 7 февраля на Аляске разбился небольшой самолет, на борту которого находились 10 человек, они погибли. 17 февраля самолет Bombardier американской авиакомпании Delta Airlines перевернулся после посадки в аэропорту Торонто, обошлось без жертв.

Столкновение пассажирского лайнера и вертолета в небе над Вашингтоном 29 января стало крупнейшей авиакатастрофой в США с 2009 года. Также обеспокоенность американцев в последние месяцы вызвали неоднократные технические сбои у самолетов производства компании Boeing.