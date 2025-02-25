В Центре Гейдара Алиева почтили память жертв Ходжалинского геноцида

25 февраля в Центре Гейдара Алиева состоялся вечер памяти, посвященный жертвам Ходжалинского геноцида, приуроченный к 33-й годовщине трагедии.

Как передает Day.Az, мероприятие, организованное Фондом Гейдара Алиева, началось с минуты молчания в память о жертвах геноцида.

Вечер памяти сопровождался выступлением Государственного симфонического оркестра Азербайджана имени Узеира Гаджибейли под художественным руководством и дирижированием Заслуженного артиста Фуада Ибрагимова. В исполнении оркестра прозвучали произведения азербайджанских композиторов - Арифа Меликова, Азера Дадашова, Фархада Бадалбейли, Фикрета Амирова, Гаджи Ханмамедова, Рауфа Алиева и Солтана Гаджибейли.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при участии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР совершили Ходжалинский геноцид. В результате этой трагедии были убиты 613 мирных жителей Ходжалы, среди них 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей.

Фонд Гейдара Алиева проводит ряд мероприятий, направленных на доведение до мировой общественности правды о Ходжалинском геноциде - одной из самых страшных трагедий в истории человечества. С 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой реализуется международная информационная кампания "Справедливость к Ходжалы".

Уже пятый год подряд азербайджанский народ по-особенному отмечает очередную годовщину этого ужасного геноцида. Освобождение наших земель, которые пережили самую тяжёлую трагедию в истории и подверглись ужасному террору, принесло покой душам жертв геноцида, а также других наших шехидов. В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в рамках Великого Возвращения, жители Ходжалы, которые когда-то были изгнаны со своих земель, возвращаются в освобожденный Ходжалы, принося новую жизнь на эту землю, когда-то пережившую боль геноцида.