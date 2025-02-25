Самые сильные ветры XXI века ударили по Аргентине

Последние дни уходящего лета в Аргентине выдались самыми ветряными в XXI веке. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За последние несколько дней град на фоне сильнейшего ветра наблюдался в большей части регионов страны.

Представляем вашему вниманию данное видео: