https://news.day.az/world/1732906.html

Самые сильные ветры XXI века ударили по Аргентине - ВИДЕО

Последние дни уходящего лета в Аргентине выдались самыми ветряными в XXI веке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За последние несколько дней град на фоне сильнейшего ветра наблюдался в большей части регионов страны. Представляем вашему вниманию данное видео: