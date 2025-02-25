https://news.day.az/world/1732906.html Самые сильные ветры XXI века ударили по Аргентине - ВИДЕО Последние дни уходящего лета в Аргентине выдались самыми ветряными в XXI веке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За последние несколько дней град на фоне сильнейшего ветра наблюдался в большей части регионов страны. Представляем вашему вниманию данное видео:
Самые сильные ветры XXI века ударили по Аргентине - ВИДЕО
Последние дни уходящего лета в Аргентине выдались самыми ветряными в XXI веке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
За последние несколько дней град на фоне сильнейшего ветра наблюдался в большей части регионов страны.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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