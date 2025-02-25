В украинской прессе опубликована статья о Ходжалинском геноциде

На украинском сайте Kyiv Diplomatic опубликована статья о Ходжалинском геноциде.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Авторами материала "33-я годовщина Ходжалинского геноцида: о чем говорит история" являются наши соотечественники - доктор юридических наук, профессор, дипломат, академик Национальной академии наук Украины Ариф Гулиев и докторант Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого Гара Гасанов.

В статье описывается 200-летняя история политики геноцида и агрессии армянских националистов против азербайджанского народа и подробно описана хронология Ходжалинского геноцида - одного из самых ужасных преступлений, совершенных против мирного азербайджанского населения.

"Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с такими трагедиями, как Холокост, геноциды в Хатыни, Сонгми, Лидице, Бабьем Яру, Руанде и Сребренице, которые оставили глубокий след в мировой истории как массовая расправа над мирным населением. Азербайджанский город Ходжалы давно уже не просто географическое название. Это одно из самых трагических мест массовых убийств, потрясших мир своей жестокостью", - говорится в статье.