Раскрыты подробности о состоянии здоровья Папы Римского

Состояние 88-летнего госпитализированного Папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила служба печати Святого престола.

Уточняется, что у понтифика не наблюдалось острых респираторных эпизодов, гемодинамические показатели остаются постоянными.

Ранее сообщалось, что респираторный кризис, который накануне пережил Папа Римский Франциск, разрешился. В настоящее время понтифик продолжает получать большие дозы кислорода через трубки.