https://news.day.az/world/1732940.html Раскрыты подробности о состоянии здоровья Папы Римского Состояние 88-летнего госпитализированного Папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила служба печати Святого престола. Уточняется, что у понтифика не наблюдалось острых респираторных эпизодов, гемодинамические показатели остаются постоянными.
Раскрыты подробности о состоянии здоровья Папы Римского
Состояние 88-летнего госпитализированного Папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила служба печати Святого престола.
Уточняется, что у понтифика не наблюдалось острых респираторных эпизодов, гемодинамические показатели остаются постоянными.
Ранее сообщалось, что респираторный кризис, который накануне пережил Папа Римский Франциск, разрешился. В настоящее время понтифик продолжает получать большие дозы кислорода через трубки.
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