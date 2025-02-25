Леди Гага впечатлена флешмобом в центре Баку

Мировая звезда Леди Гага впечатлена флешмоб-роликом, который был снят на улице Азиза Алиева в центре Баку.

Как сообщает Day.Az, соответствующий комментарий она оставила в Instagram.

"Это так УДИВИТЕЛЬНО и ЗАЖИГАТЕЛЬНО", - написала Гага.

Отметим, что в последние годы в Баку увеличивается число пешеходных улиц. Одной из таких стала улица Азиз Алиев в центре столицы. Уже несколько месяцев проезд автомобилей здесь закрыт, а дорожное пространство отдано пешеходам и велосипедистам. Это сделало передвижение и отдых горожан более комфортным.