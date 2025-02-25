https://news.day.az/society/1732892.html Леди Гага впечатлена флешмобом в центре Баку - ФОТО Мировая звезда Леди Гага впечатлена флешмоб-роликом, который был снят на улице Азиза Алиева в центре Баку. Как сообщает Day.Az, соответствующий комментарий она оставила в Instagram. "Это так УДИВИТЕЛЬНО и ЗАЖИГАТЕЛЬНО", - написала Гага. Отметим, что в последние годы в Баку увеличивается число пешеходных улиц.
Леди Гага впечатлена флешмобом в центре Баку - ФОТО
Мировая звезда Леди Гага впечатлена флешмоб-роликом, который был снят на улице Азиза Алиева в центре Баку.
Как сообщает Day.Az, соответствующий комментарий она оставила в Instagram.
"Это так УДИВИТЕЛЬНО и ЗАЖИГАТЕЛЬНО", - написала Гага.
Отметим, что в последние годы в Баку увеличивается число пешеходных улиц. Одной из таких стала улица Азиз Алиев в центре столицы. Уже несколько месяцев проезд автомобилей здесь закрыт, а дорожное пространство отдано пешеходам и велосипедистам. Это сделало передвижение и отдых горожан более комфортным.
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