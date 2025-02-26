Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az в публикации, в которой приведен лозунг "Справедливость к Ходжалы", говорится:

"С уважением чту светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов".