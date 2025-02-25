Ходатайство Рубена Варданяна признано необоснованным

Как сообщалось, 25 февраля в Баку продолжился судебный процесс по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в начале заседания Рубен Варданян и его защитник подали ходатайство об отводе состава суда.

Защищающие государственное обвинение прокуроры Вюсал Алиев и Фуад Мусаев, выражая отношение к ходатайству, отметили, что ходатайство такого же содержания было рассмотрено в ходе предыдущего судебного процесса и было принято соответствующее решение. Также было повторно подчеркнуто, что в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджанской Республики содержатся требования по определению конкретных случаев отвода судьи и необходимости обоснования этого отвода. Заявив, что конкретных оснований по вопросам, поднятым в ходатайстве, не выявлено, прокуроры попросили оставить протест без рассмотрения.

После этого суд отправился на совещание для рассмотрения ходатайства. На основании решения, объявленного после совещания, ходатайство было оставлено без рассмотрения.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.