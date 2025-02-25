Отношения между Азербайджаном и Пакистаном строятся на исторической и стратегической основе. Хотя дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году, корнями связи стран уходят в далекое прошлое. Пакистан был одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана, и оказал Баку последовательную и принципиальную поддержку, особенно в карабахском вопросе. Эти узы дружбы и братства укрепляются в политической, экономической и военной сферах.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Политические связи между Азербайджаном и Пакистаном находятся на высоком уровне. Обе страны поддерживают друг друга в международных организациях, в частности в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Организации экономического сотрудничества. Пакистан был одной из стран, оказавших полную поддержку Азербайджану в период карабахского конфликта и на постконфликтном этапе. ​В последние годы визиты высокого уровня между двумя странами стали более интенсивными", - сказал он.

Политолог напомнил о визите Президента Ильхама Алиева в Пакистан в июле 2024 года, отметив, что в рамках этого визита глава государства провел продуктивные встречи в ограниченном и расширенном составе с премьер-министром этой страны Мухаммадом Шахбазом Шарифом, принял участие в церемонии обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Пакистаном, а также встретился с Президентом Асифом Али Зардари. "Визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан в 2023, 2024 годах, а также на днях является свидетельством высокого уровня отношений между двумя странами. Как отметил Президент Ильхам Алиев в ходе совместного с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом заявления для прессы, Азербайджан и Пакистан как две братские страны будут продолжать поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений: "Мы поддерживаем друг друга в вопросах суверенитета и территориальной целостности наших стран. Мы активно сотрудничаем в международных институтах, всегда поддерживаем друг друга во всех международных организациях, членами которых являемся". Встречи между главой азербайджанского государства и руководством Пакистана создают важные возможности для расширения сотрудничества. Оба государства предпринимают конкретные шаги для дальнейшего углубления отношений стратегического партнерства", - сказал А.Гараев.

Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в военной сфере также развивается быстрыми темпами. "Ряд соглашений в военной сфере, подписанных между двумя странами, включая совместные учения и техническое сотрудничество, свидетельствует об укреплении связей в этой области. Одним из важнейших событий последних лет стало приобретение у Пакистана боевых самолетов JF-17 Thunder. Это внесет большой вклад в укрепление и повышение обороноспособности Военно-воздушных сил Азербайджана. Самолеты JF-17 Thunder обладают высокой маневренностью, современными системами вооружения и превосходными боевыми характеристиками. Приобретение этих самолетов свидетельствует о переходе на новый этап сотрудничества с Пакистаном в области военных технологий. Кроме того, рассматривается возможность реализации совместных проектов оборонной промышленности в будущем", - сказал А.Гараев.

По его словам, наряду с политическим и военным сотрудничеством, динамично развиваются экономические связи между Азербайджаном и Пакистаном. "Предпринимаются важные шаги для увеличения товарооборота между двумя странами, расширения сотрудничества в области энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Азербайджан проявляет интерес к инвестированию в энергетический сектор Пакистана, в том числе в нефтегазовую промышленность. В частности, следует отметить, что Азербайджан намерен инвестировать в Пакистан 2 миллиарда долларов. Эти инвестиции будут охватывать энергетику, инфраструктуру и информационные технологии. Изучаются возможности сотрудничества между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и пакистанскими компаниями, ведется работа над рядом конкретных проектов. Так, при обмене подписанными вчера документами четыре соглашения были связаны именно с SOCAR. Эти инвестиции укрепят экономическое сотрудничество между двумя странами, расширят возможности взаимной торговли и развития", - отметил политолог.

A.Гараев подчеркнул, что будущее азербайджано-пакистанских отношений очень перспективно. "Безусловно, обе страны будут и дальше поддерживать друг друга на региональной и международной арене. Дальнейшее углубление экономического сотрудничества, реализация совместных инвестиционных проектов и расширение партнерства в сфере оборонной промышленности являются одними из главных приоритетов. Развитие сотрудничества в области транспорта и логистики также является одним из основных моментов. Транзитные возможности Азербайджана имеют важное значение для Пакистана с точки зрения выхода на рынки Центральной Азии и Европы. Следовательно, отношения между Азербайджаном и Пакистаном развиваются по восходящей линии, взаимная поддержка, политическая солидарность и экономическое сотрудничество составляют прочную основу этих отношений и показывают, что в будущем они будут еще крепче", - сказал политолог.