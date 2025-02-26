В Гёйгёле при родах скончалась женщина

В Гёйгёльском районе произошла трагедия - во время родов ушла из жизни молодая женщина и её нерождённый ребёнок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница поселка Муровдаг, уроженка Кельбаджарского района Нурана Джебраилова, 1990 года рождения, скончалась спустя несколько минут после начала родов, а вместе с ней погиб и плод.

Родственники сообщают, что на протяжении всей беременности женщина проходила регулярные обследования в центральной больнице и не имела жалоб на здоровье.

Ранее мы сообщали, что в Бейлагане 5-летний ребёнок умер от отравления лекарствами.