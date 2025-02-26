https://news.day.az/society/1732969.html В Гёйгёле при родах скончалась женщина В Гёйгёльском районе произошла трагедия - во время родов ушла из жизни молодая женщина и её нерождённый ребёнок. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница поселка Муровдаг, уроженка Кельбаджарского района Нурана Джебраилова, 1990 года рождения, скончалась спустя несколько минут после начала родов, а вместе с ней погиб и плод.
В Гёйгёле при родах скончалась женщина
В Гёйгёльском районе произошла трагедия - во время родов ушла из жизни молодая женщина и её нерождённый ребёнок.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница поселка Муровдаг, уроженка Кельбаджарского района Нурана Джебраилова, 1990 года рождения, скончалась спустя несколько минут после начала родов, а вместе с ней погиб и плод.
Родственники сообщают, что на протяжении всей беременности женщина проходила регулярные обследования в центральной больнице и не имела жалоб на здоровье.
Ранее мы сообщали, что в Бейлагане 5-летний ребёнок умер от отравления лекарствами.
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