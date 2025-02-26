https://news.day.az/world/1732949.html Стало известно, когда Зеленский может встретиться с Трампом Президент Украины Володимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон 28 февраля на встречу с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о полезных ископаемых. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, в Белом доме отказались от комментариев.
Стало известно, когда Зеленский может встретиться с Трампом
Президент Украины Володимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон 28 февраля на встречу с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о полезных ископаемых.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, в Белом доме отказались от комментариев. Агентство AFP также сообщило, что соглашение подпишут в Вашингтоне 28 февраля.
В свою очередь, Трамп заявил, что не возражает против приезда Зеленского в Вашингтон в пятницу, "если тот хочет".
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