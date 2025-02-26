Стало известно, когда Зеленский может встретиться с Трампом

Президент Украины Володимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон 28 февраля на встречу с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о полезных ископаемых.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в Белом доме отказались от комментариев. Агентство AFP также сообщило, что соглашение подпишут в Вашингтоне 28 февраля.

В свою очередь, Трамп заявил, что не возражает против приезда Зеленского в Вашингтон в пятницу, "если тот хочет".