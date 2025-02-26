"ИГ" планирует теракты в двух европейских странах

Группировка "ИГ" пригрозила устроить теракты на карнавалах в Нидерландах и ФРГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Bild.

По данным издания, террористы планируют атаковать людей в ходе нескольких карнавалов в Кёльне в "бабий четверг" - последний четверг перед Великим постом, а в "розовый понедельник" (завершающий день карнавала) в городе Нюрнберг в Баварии. В массовых празднествах в эти дни участвуют сотни тысяч человек. Также среди возможных целей атак - музыкальный "Фестиваль любви" в Роттердаме.

До этого в Германии 18-летнего юношу обвинили в подготовке теракта в посольстве Израиля. Также полиция эвакуировала один из потсдамских жилых домов из-за того, что в нем нашли взрывчатку. В пресс-службе ведомства сообщали, что эта операция связана с арестом молодого уроженца Чечни.