В Судане разбился самолет

Военный самолет производства компании "Антонов" потерпел крушение в суданском городе Омдурман из-за технических неполадок, в результате чего погибли члены экипажа, несколько офицеров и мирные жители.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Alrakoba.

"Военный самолет "Антонов" потерпел крушение в результате технической неисправности в Омдурмане, на борту которого находились высшие офицеры суданской армии", - говорится в материале газеты.

Уточняется, что в результате крушения также погибли мирные жители, которые находились рядом с местом падения. По данным издания, перед тем, как самолет упал, в его хвостовой части произошло возгорание.