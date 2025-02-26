https://news.day.az/world/1732948.html В Судане разбился самолет Военный самолет производства компании "Антонов" потерпел крушение в суданском городе Омдурман из-за технических неполадок, в результате чего погибли члены экипажа, несколько офицеров и мирные жители. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Alrakoba.
В Судане разбился самолет
Военный самолет производства компании "Антонов" потерпел крушение в суданском городе Омдурман из-за технических неполадок, в результате чего погибли члены экипажа, несколько офицеров и мирные жители.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Alrakoba.
"Военный самолет "Антонов" потерпел крушение в результате технической неисправности в Омдурмане, на борту которого находились высшие офицеры суданской армии", - говорится в материале газеты.
Уточняется, что в результате крушения также погибли мирные жители, которые находились рядом с местом падения. По данным издания, перед тем, как самолет упал, в его хвостовой части произошло возгорание.
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