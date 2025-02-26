B посольстве Азербайджана в Китае состоялось памятное мероприятие в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида 26 февраля 2025 года в Посольстве Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике состоялось памятное мероприятие, передает Day.Az.

В мероприятии, наряду с аккредитованными в Китае дипломатическими представительствами, приняли участие представители научных и общественных кругов, а также наши граждане, проживающие в Пекине. В начале мероприятия, в знак уважения к светлой памяти шехидов, к барельефу "Хары Бюльбюль" в Посольстве был возложен венок, почтена минутой молчания память жертв Ходжалы.

Посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов в своем выступлении подробно рассказал о резне в Ходжалы и о зверствах, совершенных вооруженными силами Армении во время оккупации города Ходжалы. Посол отметил, что в XX веке азербайджанский народ несколько раз подвергался политике этнических чисток и геноцида армянских национал-шовинистов. Ходжалинский геноцид является результатом армянской политики, основанной на агрессивной и этнической ненависти. Ходжалинская резня, также, является частью борьбы за независимость Азербайджана. Ходжалинская трагедия учит нас не забывать нашу историю, бороться за справедливость. В последние годы мы вспоминаем Ходжалинскую трагедию с разными чувствами. Сегодня, благодаря руководству Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, мужеству наших Вооруженных Сил и единству нашего народа, наши земли были освобождены от оккупации. Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана полностью восстановлены. Термин "беженцы и переселенцы" заменены выражением "Великое Возвращение". 26 февраля 2024 года в городе Ходжалы впервые почтили память невинных людей, убитых в Ходжалы. В результате проводимых государством работ по реконструкции освобожденных от оккупации территорий восстанавливается жизнь в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. В рамках этих работ территория Ходжалы превращается в рай на глазах у всего мира. В городе возводятся жилые комплексы, строятся парки, создается необходимая инфраструктура. Начата реализация программы "Великое Возвращение" по расселению семей в регионах, освобожденных от оккупации Армении.

В рамках мероприятия в Посольстве была организована фотовыставка опубликованной в мировой прессе информации о Ходжалинской трагедии, а также продемонстрирован видеоролик с интервью очевидцев геноцида и поднятием государственного флага Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в освобожденном от оккупации городе Ходжалы, запечатлены проводимые в городе строительные работы.