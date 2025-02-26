Маск разрабатывает программное обеспечение для увольнения госслужащих

Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое курирует Илон Маск, работает над новым программным обеспечением (ПО), которое могло бы облегчить задачу по массовому увольнению государственных служащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский журнал Wired со ссылкой на источники.

Издание пишет, что специалисты ведомства работают с уже существующим программным обеспечением под названием AutoRIF и редактируют его код. Это ПО разработали более 20 лет назад в Министерстве обороны США. С тех пор оно неоднократно обновлялось и использовалось различными учреждениями для ускорения процессов сокращения численности работников.

Несколько собеседников Wired при этом предположили, что инженеры, связанные с Маском, могут работать над созданием ПО на основе или с использованием кода AutoRIF. По данным издания, работа над оптимизацией ПО была поручена одному из бывших сотрудников Tesla, получившему доступ к соответствующему хранилищу данных.

Также в публикации говорится, что до сих пор процесс увольнения сотрудников федеральных ведомств проводился вручную, однако с появлением нового ПО и перспективой задействования искусственного интеллекта некоторые госслужащие опасаются, что масштабные сокращения могут происходить еще быстрее.

После инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп назначил Маска на пост главы DOGE. Эта структура приступила к масштабной проверке трат бюджета США. В общей сложности Маск рассчитывает сократить государственные расходы на $2 трлн.