Планы на Лос-Анджелес: тхэквондисты первыми определились со схемой отбора

Всемирная федерация тхэквондо первой обнародовала квалификационную систему к Олимпиаде-2028. Она будет носить многоступенчатый характер и пробиться в Лос-Анджелес можно будет как по рейтингу, так и посредством отборочных турниров. К которым сборной Азербайджана предстоит готовиться уже сейчас.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в том что начисленные рейтинговых очков теперь разбито на две фазы есть своя логика. Первый цикл начался в июне прошлого года и завершится в летом 2026-го, а второй отрезок включит в себя следующие два года, которые и станут решающими в олимпийском марафоне. Причем, очковый багаж тхэквондистов по истечении первых двух лет претерпит изменения - у них останется лишь 50 процентов набранных баллов.

Данная система отнюдь не нова. В частности, ее продолжительное время практикует Международная федерация дзюдо (IJF), ведя как мировую, так и олимпийскую классификацию. И результаты спортсменов, какими бы высокими они не были, со временем теряют очковую стоимость. И хотя рейтинг в тхэквондо является не единственным критерием попадания на Олимпиаду, стабильное выступление на протяжении всего цикла может обеспечить спортсменам возможность пробиться на Летние Игры именно через табель о рангах. Пять сильнейших атлетов в рейтинге в каждой категории на январь 2028 года получат лицензии на Олимпиаду.

Ну а где же набирать очки? В этом смысле интересна будет серия Гран-При, которая будет состоять из нескольких этапов. Причем, для участия в ней будут допускаться и атлеты, которые прошли специальный отбор на отборочных турнирах "Challenge". Призовые места в них позволят соревноваться на Гран-При и даже бороться за право попасть в финальный турнир, ближайший из которых состоится в конце 2026-го.

В чемпионской серии "Большого шлема" вакансии на Игры вновь получат его победители. Но есть нюансы: если первым станет один из тхэквондистов, ранее обеспечивший себе лицензию по рейтингу, то в Лос-Анджелес поедет финалист "Большого шлема". Если же и серебряный призер уже гарантировал себе вакансию на Игры, то квота будет отдана следующему атлету по рейтингу. Поэтому турнир будет носить особую значимость, ведь именно через него на Игры в Париже пробился Гашим Магомедов (58 кг), завоевавший серебряную награду главного старта четырехлетия.

В столице Франции азербайджанское тхэквондо было представлено одним спортсменом, который принес медаль. Естетственно, в Лос-Анджелес команда рассчитывает отправится более широким представительством, а для этого атлетам надо прибавить в стабильности и улучшить свой рейтинг. Главным стартом текущего года, безусловно, будет октябрьский чемпионат мира в Уси (Китай). Именно там могут определится контуры состава, который в дальнейшем вступит в борьбу за олимпийские лицензии. Поэтому нынешний сезон может стать хорошей проверкой перед началом новой квалификации на Летние Игры. Все начинается с чистого листа.

А возвращаясь к схеме отбора к Лос-Анджелесу надо добавить, что к началу 2028 года большинство его участников будут определены. А у тех, кто не смог решить свою задачу, останется в запасе возможность выступить на континентальных квалификационных турнирах. Словом, времени для подготовки достаточно.