Американский предприниматель и руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров.

Как передает Day.Az, об этом 25 февраля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Altrata.

По мнению последней, сегодня можно выделить новую категорию богатых людей - супермиллиардеров, чье состояние больше $50 млрд. Всего этот список состоит из 24 человек со всего мира.

В нем лидирует Маск, чье состояние оценивается в $419,4 млрд. Второе и третье места заняли основатель американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос ($263,8 млрд) и владелец люксового гиганта LVMH Бернар Арно ($238,9 млрд).

Общее состояние 24 богатейших людей мира оценивается в $3,3 трлн, что можно сравнить с номинальным ВВП Франции. Состояние 16 человек из списка превышает $100 млрд.