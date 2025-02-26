https://news.day.az/society/1732988.html В Азербайджане увеличилась продажа жилья, купленного в ипотеку - ВИДЕО В последнее время на рынке недвижимости наблюдается массовая продажа квартир, приобретённых по внутренней ипотеке.
В Азербайджане увеличилась продажа жилья, купленного в ипотеку - ВИДЕО
В последнее время на рынке недвижимости наблюдается массовая продажа квартир, приобретённых по внутренней ипотеке.
Как передает Day.Az, эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Азадов заявил в интервью İTV, что некоторые предприниматели покупают в таких жилых комплексах квартиры без отделки, затем делают ремонт, обставляют их мебелью и продают готовое жильё.
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