В Азербайджане увеличилась продажа жилья, купленного в ипотеку

В последнее время на рынке недвижимости наблюдается массовая продажа квартир, приобретённых по внутренней ипотеке.

Как передает Day.Az, эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Азадов заявил в интервью İTV, что некоторые предприниматели покупают в таких жилых комплексах квартиры без отделки, затем делают ремонт, обставляют их мебелью и продают готовое жильё.

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