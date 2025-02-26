https://news.day.az/politics/1733030.html Журналисты из французских колоний посетили Аллею шехидов - ФОТО Представители СМИ из французских колоний посетили Аллею шехидов в Баку, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщили в представительстве Бакинской инициативной группы.
Журналисты из французских колоний посетили Аллею шехидов - ФОТО
Представители СМИ из французских колоний посетили Аллею шехидов в Баку, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в представительстве Бакинской инициативной группы.
"Этот важный момент стал размышлением о мужестве и стойкости тех, кто пожертвовал своей жизнью ради независимости.
Визит стал напоминанием о том, что путь к свободе никогда не бывает легким - он строится на самопожертвовании, решимости и несокрушимом духе", - говорится в публикации Бакинской инициативной группы в соцсети X.
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