Журналисты из французских колоний посетили Аллею шехидов

Представители СМИ из французских колоний посетили Аллею шехидов в Баку, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в представительстве Бакинской инициативной группы.

"Этот важный момент стал размышлением о мужестве и стойкости тех, кто пожертвовал своей жизнью ради независимости.

Визит стал напоминанием о том, что путь к свободе никогда не бывает легким - он строится на самопожертвовании, решимости и несокрушимом духе", - говорится в публикации Бакинской инициативной группы в соцсети X.