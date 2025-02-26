Руководство минэкономики Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида

В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида руководство министерства экономики посетило памятник "Крик матери", воздвигнутый в память о жертвах трагедии.

Об этом Day.Az сообщили в минэкономики Азербайджана.

К памятнику были возложены цветы, почтена светлая память жертв геноцида.

Отмечено, что Ходжалинский геноцид - одно из самых страшных в истории преступлений против человечности. Несмотря на прошедшие десятилетия, эта чудовищная трагедия навсегда запечатлена в памяти каждого из нас. В результате антитеррористических мероприятий нашей доблестной армии под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева наш государственный суверенитет был полностью восстановлен, а Ходжалы очищен от сепаратистов. Сегодня в Ходжалы гордо развевается наш трехцветный флаг, возвращаются на свои земли бывшие вынужденные переселенцы, закладывается фундамент процветающего будущего и экономического прогресса. Все это является торжеством истины и справедливости.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.