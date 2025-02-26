Звезды сборной США приедут на Кубок мира в Баку

Мужская сборная США по спортивной гимнастике отправит своих звезд на Кубок мира, который пройдет 6-9 марта в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на Национальной арене гимнастики свое мастерство покажут бронзовые призеры командного первенства на Олимпиаде в Париже Фредерик Ричард и Стивен Недорошик. В активе Ричарда также две бронзы с чемпионата мира, а Недорошик стал третьим на Летних Играх в упражнении на коне, а в 2021 году выиграл золото в этом виде на ЧМ.

При этом, в прошлом году Стивен одержал победу на Кубке мира в Баку на своем коронном снаряде - коне.