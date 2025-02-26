В городе Билефельд (Германия) произошла стрельба.

Как передает Day.Az, об этом сообщает WDR.

Неизвестный открыл стрельбу неподалеку от здания суда, несколько человек пострадали.

Инцидент произошел во время слушания по делу об убийстве профессионального боксера Бесара Нимани.

На месте работают полиция и спасательные службы. Очевидцы заявили, что несколько человек лежат на земле после стрельбы.

По их данным, охранник говорил об одном стрелявшем. При этом сообщается, что нападавших могло быть двое - один из них, возможно, укрылся от правоохранителей, а другой задержан.