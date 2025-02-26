Турция придает большое значение работе ж/д Баку-Тбилиси-Карс в полную силу

Турция придает большое значение работе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в полную силу, которая является основой Среднего коридора.

Как передает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Анкаре на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Макой Бочоришвили.

"Мы уже много лет вносим свой вклад в энергетическую безопасность посредством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. Мы стремимся превратить наше сотрудничество в сильные и конкретные проекты.

Сегодня мы провели обширные обсуждения с моим уважаемым коллегой. Мы повторяем нашу позицию по дальнейшему углублению наших отношений с новым правительством Грузии. Турция уже 16 лет является главным торговым партнером Грузии. В прошлом году наш товарооборот превысил 3 миллиарда долларов. Мы работаем над тем, чтобы довести эту цифру до 5 миллиардов долларов.

Средний коридор, проходящий через Каспийское море, является важным элементом, соединяющим Восток и Запад. В этом контексте мы придаем большое значение работе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в полную силу, которая является основой Среднего коридора. Мы также обсудили этот вопрос с моим уважаемым коллегой", - сказал он.

Отметим, что Средний коридор - это транспортный и торговый путь, проходящий через несколько стран региона, соединяющий Азию и Европу. Это альтернативный путь традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он достигает Европы, пересекая Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Средний коридор обеспечивает сухопутный маршрут, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой, минуя более длинные морские пути.