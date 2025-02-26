Массированные DDoS-атаки на госресурсы Азербайджана

Вот уже несколько дней наблюдаются массированные DDOS-атаки на государственные информационные ресурсы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

"Госслужба продолжает работу по очистке от вредоносного трафика для предотвращения кибератак и обеспечения бесперебойности работы государственных информационных ресурсов. В связи с этим в список заблокированных как аномальный трафик порой могут попадать и реальные IP-адреса. При очистке от аномального трафика гражданам, пользующимся государственными информационными ресурсами, следует учитывать возможные кратковременные блокировки их IP-адресов", - говорится в сообщении.